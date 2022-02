Frankreichs Arbeitslosigkeit auf 13-Jahres-Tief

Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gefallen. Die Quote sank nach 8,0 Prozent im Sommer-Vierteljahr im Schlussquartal 2021 auf 7,4 Prozent, teilte das nationale Statistikamt Insee am Freitag mit. Das ist der niedrigste Stand seit dem dritten Quartal 2008 - mit der Ausnahme eines statistischen Ausreißers zu Anfang der Coronapandemie. Denn damals konnten Jobsuchende während des landesweiten Lockdowns keine Arbeit finden.