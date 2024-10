© APA/APA/AFP/ED JONES home Aktuell Nachrichtenfeed

Die französische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im dritten Quartal dank der Olympischen Spiele in Paris verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Insee in Paris mitteilte. Befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im Frühjahr noch um 0,2 Prozent gewachsen war.