Frankreich: Inflation schwächt sich deutlich ab

© APA/APA/dpa/Marijan Murat home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in Frankreich hat sich im August nicht ganz so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahr um 2,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist das niedrigste Niveau seit Juli 2021.

von APA