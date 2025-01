Frankreich exportierte Rekordmenge Strom

© APA/APA/AFP/LOU BENOIST home Aktuell Nachrichtenfeed

Frankreich hat im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Strom exportiert. Die Nettostromexporte Frankreichs an seine Nachbarn seien 2024 auf rund 89 Terawattstunden (TWh) gestiegen, womit der bisherige Rekord von 2002 gebrochen wurde, wie der Stromnetzbetreiber RTE mitteilte. An Deutschland und Belgien gingen demnach netto 27,2 TWh, an Italien 22,3 TWh, an Großbritannien 21 TWh, die Schweiz 16,7 TWh und an Spanien 2,8 TWh.

von APA