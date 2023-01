Frankfurter Flughafen erholte sich 2022 von Coronafolgen

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im vergangenen Jahr ein gutes Stück von dem Einbruch in der Coronakrise erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte 48,9 Millionen Passagiere und damit fast doppelt so viel wie im zweiten Pandemiejahr 2021, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte.

Trotz der Erholung lag die 2022er-Passagierzahl noch etwas mehr als 30 Prozent unter dem Rekordwert von knapp 70,6 Millionen Fluggästen im Jahr 2019. Zudem lag die Zahl etwas unter dem Wert von rund 50 Millionen, die Fraport-Chef Stefan Schulte zuletzt in Aussicht gestellt hatte.

Im Cargo-Geschäft blieb der Flughafen klar hinter den Zahlen aus dem zweiten Coronajahr zurück. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank 2022 um rund 13 Prozent auf etwas mehr als zwei Millionen Tonnen.