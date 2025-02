Fracht-Reederei Moller-Maersk verdient noch mehr als gedacht

© APA/APA/Ritzau Scanpix/MIKKEL BERG PEDERSEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die dänische Fracht-Reederei Moller-Maersk hat ihren Gewinn 2024 überraschend kräftig gesteigert. Der Überschuss wuchs um fast 60 Prozent auf 6,1 Mrd. Dollar (5,85 Mrd. Euro). Jetzt will das Unternehmen für 2 Mrd. Dollar eigene Aktien zurückkaufen, wie es am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte. Die Maersk-Aktie legte daraufhin um zuletzt rund 8 Prozent zu.

von APA