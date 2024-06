FPÖ im Fokus des zweiten "Wiener Prozesses" der Festwochen

Geht es nach dem Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau, machen die "Wiener Prozesse" eine Pendelbewegung: "Zuerst in der Mitte, dann nach rechts und am Ende nach links." Wurden zum Auftakt des Dokutheaterformats die Coronamaßnahmen der Bundesregierung verhandelt, geht es am kommenden Wochenende (7. - 9. Juni) um "Anschläge auf die Demokratie", die man vor allem auf der Seite der FPÖ vermutet. Am Ende sollen sich dann die Wiener Festwochen selbst verantworten müssen.

von APA