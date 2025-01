FPÖ bereitet sich auf Koalitionsgespräche vor, Kickl spricht

© APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die FPÖ berät am Dienstag den Fahrplan für mögliche Koalitionsgespräche. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem blauen Parteichef und Wahlsieger Herbert Kickl nun doch den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat, kommen Dienstagabend die Parteigremien zusammen. Ein öffentliches Statement Kickls gibt es am Nachmittag in einer Pressekonferenz. Danach will sich auch die ÖVP, die nun offen für Gespräche mit Kickl ist, zu Wort melden.

von APA