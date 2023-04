Fortum will von Vestas 200 Mio. Euro für abgesagtes Projekt

Der dänische Windturbinenbauer Vestas sieht sich wegen ausgesetzter Projekte in Russland Schadenersatzforderungen von Fortum ausgesetzt. Der finnische Energieversorger fordere 200 Mio. Euro Entschädigung für russische Windparkprojekte, die Vestas wegen der Sanktionen eingestellt habe, teilte der dänische Konzern am Mittwoch mit. "Wir werden uns energisch verteidigen, sollte dieses unbegründete Verfahren fortgesetzt werden", kündigte Vestas-Chef Henrik Andersen an.

Vestas berufe sich dabei auf die für den Fall von Sanktionen festgelegten Vertragsklauseln. Der finnische öffentlich-rechtliche Sender Yle berichtete, Fortum habe den Streit vor die Internationale Handelskammer in Stockholm gebracht. Vestas hätte rund 50 Windturbinen an die russische Fortum-Tochter WEDF in Russland liefern sollen, für die Fortum bereits Vorschusszahlungen geleistet habe, hieß es zudem.