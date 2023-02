Ford will heuer bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar einsparen

Ford tritt nach einem Gewinneinbruch auf die Kostenbremse. Der US-Konzern könne heuer bis zu 2,5 Mrd. Dollar durch ein strafferes Management seiner Produktionspläne und niedrigere Rohstoffpreise einsparen, sagte Finanzchef John Lawler bei einer Auto-Konferenz. Das dürfte allerdings nicht ausreichen, um die im Vergleich zu Konkurrenten höheren Kosten wettzumachen. Erst gestern war bekanntgeworden, dass der Autobauer in Europa 3.800 Jobs streicht.

Den Kostennachteil schätzt Lawler auf sieben bis acht Milliarden Dollar. Der Manager sagte weiter, er rechne in der zweiten Jahreshälfte mit steigenden Preisabschlägen. Die Automobilindustrie müsse sich darauf konzentrieren, mit Elektroautos Geld zu verdienen.

Der zweitgrößte US-Autobauer hatte im vergangenen Jahr seine Gewinnziele verfehlt und drastische Einschnitte angekündigt. Ford steckt wie General Motors viele Milliarden in die Elektromobilität. Während der Detroiter Rivale die Früchte seiner Preispolitik einfährt, tun sich bei Ford jedoch Schwachstellen in Europa auf. Hier will Ford die fast 4.000 Stellen innerhalb von drei Jahren abbauen.