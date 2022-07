Ford ruft 100.000 Hybrid-Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück

Ford muss in den USA 100.000 Autos mit Hybrid-Antrieb wegen Brandgefahr zurückrufen. Der Rückruf betrifft Ford Escape-, Maverick- und Lincoln Corsair-Fahrzeuge aus den Baujahren 2020 bis 2022, teilte der US-Autohersteller am Freitag mit. Im Falle eines Motorschadens könnten erhebliche Mengen an Motoröl und Kraftstoffdämpfen freigesetzt werden. Diese könnten sich in der Nähe von Zündquellen ansammeln und zu einem möglichen Brand unter der Motorhaube führen.

Es habe bisher keine Unfälle oder Verletzungen gegeben. Der zweitgrößte US-Autoproduzent erweitert zudem eine Rückrufaktion vom Mai um 27.000 Fahrzeuge, nachdem fünf weitere Brände gemeldet wurden. Betroffen sind die Modelle Ford Expedition und Lincoln Navigator aus dem Baujahr 2021. Eine Person sei im Zusammenhang mit dem technischen Defekt verletzt worden. Ford stand schon vor der neuen Ankündigung mit heuer 44 Rückrufaktionen für 6,7 Millionen Fahrzeuge an der Spitze aller US-Automobilhersteller.