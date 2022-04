Ford und GM stoppen Produktion in zwei US-Werken

Die US-Autobauer Ford und GM wollen in der kommenden Woche die Produktion in je einem Werk im Bundesstaat Michigan wegen Teilemangels vorübergehend einstellen. Der Unternehmensleitung von Ford zufolge ist der Mangel an Halbleitern der Grund für die Entscheidung. GM teilt mit, dass die Produktion im Werk Lansing Grand River wegen des Mangels an Teilen eingestellt wird. Der Produktionsstopp stehe nicht im Zusammenhang mit Chips, weitere Einzelheiten nannte die Firma nicht.