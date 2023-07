FMC-Chefin wirbt für Loslösung von Mutter Fresenius

FMC-Chefin Helen Giza wirbt bei den Anteilseignern für die Loslösung vom Mutterkonzern Fresenius. Die Aktionäre sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag über die Umwandlung des deutschen Dialysespezialisten von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine Aktiengesellschaft (AG) entscheiden.

"Wenn Sie mit Ja stimmen, stellen Sie sicher, dass wir eine andere - einfachere, bessere und agilere - Unternehmensstruktur haben", sagte Giza auf dem Aktionärstreffen in Frankfurt.

Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius, zu dem auch die österreichische Vamed gehört, hält zwar nur 32 Prozent an der Tochter Fresenius Medical Care (FMC), muss sie aber wegen der Machtverhältnisse in der KGaA-Struktur voll konsolidieren. FMC hatte sich für Fresenius zuletzt immer mehr zum Bremsklotz entwickelt. Vor allem der Mangel an Pflegekräften in den USA bremste die Erholung nach der Coronapandemie. Nach der Umwandlung wird FMC nur noch anteilig im Jahresergebnis von Fresenius berücksichtigt. Die erforderliche Mehrheit für den Formwechsel liegt bei mindestens 75 Prozent des vertretenen Grundkapitals. Die Umwandlung soll bis spätestens Jahresende abgeschlossen werden.

"Die Umwandlung wird unsere Governance-Struktur vereinfachen, unsere Entscheidungsprozesse verbessern, die Rechte der Aktionäre stärken und die unabhängige Festlegung unserer Finanzierungsstrategie verbessern", sagte Giza. FMC muss deshalb aber auch hohe Kosten verdauen. Insgesamt erwartet Giza bis zu 100 Millionen Euro an einmaligen Kosten.