FMA sieht heimische Versicherer weiter gut kapitalisiert

Die heimischen Versicherer sind laut Finanzmarktaufsicht (FMA) nach wie vor gut kapitalisiert, leiden aber unter dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld. "Die niedrigen Zinsen senken die Erträge bei der wichtigsten Anlageform, den Anleihen, erhöhen die Verbindlichkeiten und drücken massiv auf die Solvabilitätsquoten", so die FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller laut einer Aussendung. Auch die Coronakrise sei weiterhin ein wichtiger Werttreiber.

Das heurige Jahr sei zwar von einem Aufschwung an den Finanzmärkten und einer Beruhigung der Realwirtschaft geprägt gewesen. Dennoch gebe es immer noch Unsicherheiten aufgrund der Pandemie, weswegen sich die endgültigen Folgen noch nicht komplett abschätzen ließen, schreibt die FMA in dem Bericht zur Lage der Versicherungswirtschaft für 2021.

Im europäischen Vergleich sei die Eigenkapitalausstattung der österreichischen Versicherer aber gut. Am Ende des ersten Halbjahres 2021 lag die Solvabilitätsquote der heimischen Versicherer im Median bei 221 Prozent, das heißt, dass mehr als die Hälfte aller Versicherer über doppelt so viel Eigenmittel verfügt wie aufsichtsrechtlich nötig wären. Die Quote liege damit noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie (Quote Ende 2019: 230 Prozent), konnte sich aber im Vergleich zu 2020 (216 Prozent) bereits wieder erholen. Auch bei der Kreditqualität der Portfolios gebe es aktuell keine Verschlechterungen zu sehen.

Die niedrigen Erträge aus Anleihen-Veranlagungen schlagen jedoch auf die Anlagestrategien der Versicherer durch. In den vergangenen Jahren sei der Anteil an Anleihen im Anlage-Portfolio der Versicherer rückläufig gewesen. Dagegen werde zunehmend in alternative Assetklassen wie Immobilien, Beteiligungen, oder Aktien investiert. Der Anteil an Fondsinvestments blieb indessen in den vergangenen Jahren weitgehend unverändert.

Neben dem Niedrigzinsumfeld und der Coronakrise müssen sich auch Versicherer zunehmend mit Nachhaltigkeitsrisiken - insbesondere höher ausfallenden Schäden aufgrund von Naturkatastrophen, aber auch Transitionsrisiken - auseinandersetzen.