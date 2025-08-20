Flugzeugzulieferer FACC mit mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Die Luftfahrtindustrie befinde sich weiter im Aufwind. Das erste Halbjahr sei von kurzfristigen Bedarfsanpassungen bei Passagierflugzeugen geprägt gewesen. Die FACC habe unterdessen von der positiven Entwicklung des Business Jet Marktes profitiert.

Der Auftragsbestand sei im ersten Halbjahr aufgrund von Neuaufträgen und Ratensteigerungen auf über 6 Mrd. US-Dollar (5,15 Mrd. Euro) gestiegen.