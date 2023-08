Flugzeug-Leasingfirma Aercap profitiert von Mangel an Neugerät

Die Lieferprobleme der Flugzeughersteller kurbeln das Geschäft des weltweit größten Flugzeug-Leasingganbieters Aercap an. Mangels neuer Jets müssten Airlines ältere Maschinen länger nutzen und höhere Leasingraten zahlen oder sie der Verleihfirma abkaufen, erklärte das in Dublin sitzende Unternehmen.

Im zweiten Quartal habe Aercap am Verkauf von Flugzeugen, Triebwerken und Hubschraubern so viel verdient wie nie zuvor. In einigen Fällen seien 18, 19 Jahre alte Flugzeuge an Airlines verkauft worden, die angesichts hoher Reisenachfrage ihr Sitzplatzangebot erhöhen wollten.

Die Verzögerungen in der Produktion von Airbus und Boeing dürften nach Einschätzung von Aercap noch mehrere Jahre anhalten. Das in New York gelistete Leasingunternehmen hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 1,50 Dollar auf 8,50 bis 9,00 Dollar je Aktie an.