Flughafen Wien 2021 wieder mit Gewinn

Der von der Coronakrise besonders schwer betroffene Flughafen Wien ist im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 6,1 Mio. Euro, nach einem Verlust von 75,7 Mio. Euro im Jahr 2020. Auch der operative Gewinn (EBIT) war mit 19,2 Mio. Euro positiv. Im Jahr davor stand ein Minus von 86,5 Mio. Euro zu Buche. Der Krieg in der Ukraine erhöhe die Unsicherheit über die künftige Entwicklung.

Alle Flüge zwischen Russland, der Ukraine und Wien seien gestrichen worden, die direkten Folgen würden rund 4 Prozent des Passagiervolumens betreffen, indirekte Auswirkungen seien noch nicht abschätzbar, schreibt der Flughafen Wien am Mittwoch in einer Aussendung. "Wir stehen jederzeit bereit, wie auch 2015, an der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen mitzuwirken", sagte Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner laut Mitteilung.

Aus derzeitiger Sicht geht der Flughafen für 2022 von einem Umsatz von 560 Mio. Euro, einem EBITDA von 172 Mio. Euro und einem positiven Jahresergebnis von zumindest 20 Mio. Euro aus. Die Investitionen sollen bei rund 84 Mio. Euro liegen. Am Standort Wien werden heuer aufgrund der insgesamt guten Verkehrsentwicklung und dem starken Sommerflugplan 17 Millionen Passagiere erwartet bzw. rund 21 Millionen Passagiere in der Gruppe.

2021 lag der Umsatz bei 407 Mio. Euro, ein kräftiges Plus von 22 Prozent gegenüber 2020. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich von 54,1 auf 153,7 Mio. Euro fast verdreifacht.