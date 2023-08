Flughafen Wien erwartet 2023 mehr Gäste als prognostiziert

Der Flughafen Wien erwartet heuer mehr Passagiere als prognostiziert und bessert daher seine Ergebniszahlen nach. Für Wien rechnet der Airport nunmehr mit ca. 28,5 Mio. Passagieren (bisher 26 bis 27 Mio.) und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit ca. 36,5 Mio. Reisenden (bisher 32 bis 34 Mio.).

"Das Management erwartet demzufolge auch einen deutlich höheren Umsatz, sowie eine deutliche Steigerung bei EBITDA und Periodenergebnis gegenüber der Guidance vom 19. Jänner 2023", so der Flughafen Mittwochabend in einer Aussendung.

Die Guidance vom 19. Jänner 2023 lag bei einem Umsatz von rund 830 Mio. Euro, das EBITDA zumindest bei 325 Mio. Euro. Das Investitionsvolumen sollte niedriger als in der bisherigen Prognose (rund 135 Mio.) bei rund 100 Mio. Euro liegen, so der Airport in einer Aussendung.