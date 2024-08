Fluggesellschaft SAS neu aufgestellt

© APA/APA/AFP/MOHD RASFAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach Jahren in der finanziellen Krise hat die skandinavische Fluggesellschaft SAS ihren Umstrukturierungsprozess nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen. Damit lasse man nun auch die Zeit unter Gläubigerschutz in den USA sowie die Restrukturierung in Schweden hinter sich, teilte das Unternehmen mit. "Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für SAS", hieß es.

von APA