Flaute bei Elektro- und Luxusautos traf Mercedes-Benz 2024

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz bekommt die schwache Nachfrage nach Spitzenmodellen in China und nach Elektrofahrzeugen zu spüren. Der Konzern setzte im vergangenen Jahr gut 1,98 Millionen Fahrzeuge ab, das waren um 3 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Wachstum in Nordamerika konnte den Einbruch in China und in Europa nicht wettmachen.

von APA