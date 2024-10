Fitch senkt Rating-Ausblick für Frankreich auf "negativ"

Die Rating-Agentur verwies zur Begründung auf zunehmende finanzpolitische Risiken. "Die für dieses Jahr prognostizierte fiskalische Fehlentwicklung bringt Frankreich in eine schlechtere fiskalische Ausgangsposition, und wir erwarten nun größere fiskalische Defizite, die zu einem steilen Anstieg der Staatsverschuldung in Richtung 118,5 Prozent des BIP bis 2028 führen werden", hieß es in einer Mitteilung der Agentur.