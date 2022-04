Finanzinvestoren erwägen neues Gebot für Aareal Bank

Aktie stieg deutlich - Petrus Advisers an Bord

Der Übernahmepoker um die deutsche Aareal Bank geht in eine neue Runde. Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge erwägen ein neues Übernahmeangebot für den Gewerbeimmobilien-Finanzierer aus Wiesbaden, nachdem sie im ersten Anlauf am Widerstand mehrerer Großaktionäre gescheitert waren. Jetzt wollen die Bieter doch noch tiefer in die Tasche greifen. Das erwogene Offert von 33 Euro je Aktie bewertet die Bank insgesamt mit knapp zwei Milliarden Euro.

Die bisher widerspenstigen Großaktionäre ziehen diesmal mit, wie die Kaufinteressenten und die Aareal Bank am Dienstag mitteilten.

Am Finanzmarkt ging es für die Aareal-Aktie weiter aufwärts, nachdem das bevorstehende neue Gebot bereits am Vortag durchgesickert war. Am Montag war das im SDAX gelistete Papier zum Preis von 31,40 Euro aus dem Handel gegangen - ein Sprung von rund acht Prozent.

Erst Anfang Februar waren Advent, Centerbridge und der kanadische Pensionsfonds CPPIB mit ihrem gemeinsamen Übernahmeangebot am Widerstand von Großaktionären gescheitert. Auch eine Erhöhung des Offerts von 29 auf 31 Euro je Aktie und eine auf 60 Prozent gesenkte Mindestannahmeschwelle führten nicht zum Erfolg. Die Hedgefonds Petrus Advisers und Teleios hatten sich des Offerts mit ihren Aareal-Anteilen nicht nur verweigert, sondern auch andere Aktionäre zur Nichtannahme aufgerufen.

Jetzt haben sich Advent und Centerbridge allerdings mit Petrus, Teleios und den weiteren Großaktionären Vesa und Talomon geeinigt. Diese hätten zugesagt, das erwogene neue Offert anzunehmen, heißt es in der Mitteilung der potenziellen Bieter.