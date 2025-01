Finale im Prozess um zerstückelte Leiche im Marchfeldkanal

© APA/APA/STEFAN SOMWEBER/STEFAN SOMWEBER home Aktuell Nachrichtenfeed

Am Dienstag ist am Landesgericht Wien der Mordprozess gegen einen 39-jährigen Iraner fortgesetzt worden, der am 15. November 2023 einen 45 Jahre alten Landsmann in dessen Wohnung in Hietzing erschlagen, zerstückelt und im Marchfeldkanal versenkt haben soll. Nach den Aussagen mehrerer Zeuginnen und Zeugen zogen sich die Geschworenen zunächst zu einer Mittagspause zurück. Anschließend folgt die Beratung über die Schuldfrage. Mit dem Urteil dürfte am Nachmittag zu rechnen sein.

von APA