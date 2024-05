Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird an den Folgen des Attentats vom Mittwoch nach Einschätzung seines Stellvertreters Tomas Taraba wohl nicht sterben. "Soweit ich weiß, ist die Operation gut verlaufen - und ich denke, dass er am Ende überleben wird", sagte Taraba am späten Abend der BBC. Derzeit sei Fico nicht in einer lebensbedrohenden Situation. Verteidigungsminister Robert Kalinak hatte Stunden zuvor erklärt, Ficos Zustand sei außerordentlich ernst.

von APA