Fico-Attentäter soll radikalisierter "einsamer Wolf" sein

Der Attentäter des slowakischen Ministerpräsident Robert Fico soll ein Einzeltäter sein. "Es ist ein einsamer Wolf, der sich zuletzt im Präsidentschafts-Wahlkampf radikalisiert hat", sagte Innenminister Matúš Šutaj Eštok am Donnerstag in Bratislava. Die Tat sei politisch motiviert, der 71-Jährige aber kein Mitglied irgendeiner politischen Gruppierung. Dem Mann werde Mordversuch vorgeworfen. Ficos Leben sei nach wie vor noch nicht gerettet, so der Minister.

von APA