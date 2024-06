© APA/APA/Volksoper/Barbara Pálffy home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Leidensgeschichte Jesu ist kein Spaß - so auch nicht in der Form eines Oratoriums des US-Minimalisten John Adams. Die erste Inszenierung seines 2012 entstandenen "Gospel according to the other Mary" in Österreich im Rahmen der Wiener Festwochen reihte sich am Samstag in der Volksoper nahtlos in die Festivalbestrebungen ein, Perspektivverschiebungen zu bieten und auf Altbekanntes einen neuen Blick zu werfen. Und was wäre altbekannter als die Bibel?