Festnahme nach Mordalarm in Wiener City

Nachdem am Donnerstagnachmittag ein Pensionist tot in seiner Wohnung in der Wiener Innenstadt aufgefunden worden ist, wurde am Freitag ein Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen. Der 26-jährige Mann sei "dringend tatverdächtig", dem 70-jährigen Mordopfer mehrere massive Stichverletzungen zugefügt zu haben. Diese hätten laut vorläufigem Obduktionsbericht zum Tod des Mannes geführt, so die Polizei am Freitagabend.

von APA