Festnahme in Berlin nach Femizid in Wien-Meidling

Im Fall einer in Wien-Meidling getöteten 29-Jährigen ist der Tatverdächtige festgenommen worden: Der Ehemann (31), nach dem seit dem Auffinden der Toten am Donnerstagvormittag gefahndet worden war, sei noch am Abend am Flughafen in der deutschen Hauptstadt Berlin bei einer Personenkontrolle aufgefallen und geschnappt worden, so die Wiener Polizei am Freitag. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Tötungsdelikt aus, hauptverdächtig war der nicht auffindbare Partner.

von APA