Festival Wortspiele Wien rückt junge Stimmen in den Fokus

Zum bereits 20. Mal geht am 4. und 5. April das Literaturfestival Wortspiele Wien über die Bühne. In gewohnter Manier stehen dabei junge Stimmen des Literaturbetriebs im Fokus, wenn zwölf Autorinnen und Autoren aus dem In- wie Ausland aus ihren aktuellen Werken vortragen werden. Damit will man "die große Bandbreite der neuen, jungen Literatur" verdeutlichen, hieß es in einer Ankündigung.

von APA