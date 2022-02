Ferrari schloss 2021 mit starkem Umsatz- und Gewinnplus ab

Der italienische Autobauer Ferrari hat das Jahr 2021 mit einem Nettogewinn von 833 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Plus von 37 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Der Umsatz stieg gegenüber 2020 um 23,4 Prozent auf 4,27 Mrd. Euro. Gegenüber 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, betrug das Umsatzplus 13,4 Prozent. Abgesetzt wurden 2021 11.155 Fahrzeuge. Dies entspricht einem Plus von 22,3 Prozent gegenüber 2020 und von 10,1 Prozent gegenüber 2019.

Der operative Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) lag 2021 bei 1,5 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 34 Prozent gegenüber 2020. Die Nettoverschuldung betrug zu Jahresende 297 Mio. Euro. Ende 2020 waren es 543 Mio. Euro gewesen. 2021 wurden Dividenden von 162 Mio. Euro ausgeschüttet.

"Wir haben bei allen wichtigen Indikatoren ein zweistelliges Wachstum verzeichnet, das über unseren Prognosen lag, und eine noch außergewöhnlichere EBITDA-Marge in Rekordhöhe erreicht. In dieser Phase der starken Dynamik blicken wir mit Begeisterung in die Zukunft", so Ferrari-CEO Benedetto Vigna.