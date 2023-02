Ferrari schloss 2022 mit einem Rekordgewinn ab

Der italienische Autobauer Ferrari hat das Jahr 2022 mit einem Rekordgewinn von 833 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Plus von 13 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Der Umsatz stieg um 19,3 Prozent auf 5 Mrd. Euro. 13.221 Autos wurden abgesetzt, was einem Plus von 18,5 Prozent gegenüber 2021 entsprich.

"Das vergangene Jahr ist mit herausragenden Finanzergebnissen zu Ende gegangen, die unsere Prognosen sogar übertroffen haben. Diese Zahlen legen den Grundstein für ein noch stärkeres Jahr 2023, das durch die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Produkten weltweit beflügelt wird", kommentierte Ferrari-CEO Benedetto Vigna. Der Konzern unter Kontrolle des italo-französischen Autobauers Stellantis ist an der Mailänder Börse notiert.