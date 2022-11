Fed hat US-Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöht

Die US-Notenbank Fed hat im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise ihren Leitzins um 0,75 Punkte erhöht. Damit liegt er nun in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch mit. Es ist die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr. Damit dreht die Fed weiter an der Zinsschraube und setzt ihren Kampf gegen die Inflation fort, deutete aber kleinere Zinsschritte in der Zukunft an.

An den Börsen wurde die Entscheidung und die begleitenden Kommentare positiv aufgenommen. Der Dow Jones stieg rund eine halbe Stunde nach der Bekanntgabe um 1,1 Prozent, nachdem er davor um die Null-Linie gependelt war. Auch Anleihen legten zu, der US-Dollar kam zurück.

Die Zinserhöhung selbst war weitgehend erwartet worden, mit Spannung erwartet wurde aber, ob die Kommentare der Fed auf eine mögliche Drosselung des Zinserhöhungstempos in der Zukunft hoffen lassen.

Der Druck auf die Notenbank ist groß, denn die Teuerungsrate bleibt hartnäckig auf vergleichsweise hohem Niveau. Es war die vorletzte Sitzung der Fed in diesem Jahr - im Dezember steht ein weiteres Treffen an. Mit Blick auf die Kongresswahlen am 8. November sind die Verbraucherpreise auch eine Belastung für Präsident Joe Biden und seine Demokraten. Bei den Wahlen könnten die Demokraten ihre ohnehin knappe Mehrheit im Kongress verlieren.