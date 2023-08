Fed-Notenbanker Harker erwartet keinen weiteren Zinsschritt

Die US-Notenbank Fed wird aus Sicht des Chefs ihres Ablegers in Philadelphia, Patrick Harker, heuer voraussichtlich kein weiteres Mal die Zinsschrauben anziehen müssen. "Im Moment denke ich, dass wir wahrscheinlich genug getan haben," sagte Harker am Donnerstag dem Sender CNBC am Rande des mehrtägigen Notenbanksymposiums in Jackson Hole.

Angesichts einer Geldpolitik im restriktiven Bereich sei es wahrscheinlich eine gute Idee, die Zinsen den Rest des Jahres da zu lassen, wo sie derzeit stehen. Es gelte zu schauen, wie sich das auf die Wirtschaft auswirke.

Im Kampf gegen die Inflation hat die US-Notenbank die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von inzwischen 5,25 bis 5,50 Prozent nach oben gesetzt. Die Federal Reserve will es von der Datenlage abhängig machen, ob sie auf ihrer nächste Zinssitzung im September die Zinsen weiter anheben wird oder nicht. Harker ist stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses der Notenbank, der über die Zinssätze entscheidet. Spannend dürfte es in Jackson Hole am Freitag werden. Dann hält Notenbankchef Jerome Powell eine Rede, von der sich Investoren Aufschluss über den weiteren Zinskurs erhoffen.