Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gerät durch eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus in eine schwierige Lage. Trump hat im Wahlkampf niedrigere Unternehmenssteuern und höhere Zölle angekündigt, was Konsequenzen für die US-Geldpolitik haben dürfte. "Niedrigere Steuersätze befördern das Wachstum, höhere Zölle erhöhen die Preise und in weiterer Folge die Inflation", erläutert Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank.