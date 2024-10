Fed-Konjunkturbericht: US-Wirtschaft tritt auf der Stelle

© APA/APA (AFP)/SAUL LOEB home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt unter dem Strich auf der Stelle getreten. "Im Großen und Ganzen hat sich die Wirtschaftstätigkeit in fast allen Bezirken seit Anfang September kaum verändert, obwohl zwei Distrikte ein bescheidenes Wachstum meldeten", teilte die Fed in ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit.

von APA