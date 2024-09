Fed-Konjunkturbericht - US-Wirtschaft schwächt sich ab

© APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaft in den USA hat sich laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt abgeschwächt. "Die Wirtschaftstätigkeit nahm in drei Bezirken leicht zu, während die Zahl der Bezirke, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, von fünf im vorangegangenen Zeitraum auf neun im aktuellen Zeitraum anstieg", teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit.

von APA