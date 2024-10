Fed-Direktor Waller mahnt behutsames Tempo bei Zinssenkungen an

© APA/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach der Zinswende der US-Notenbank mehren sich die Stimmen in der Federal Reserve, die zu einem langsameren Tempo bei weiteren Senkungen raten. Nachdem die Fed den Leitzins im September um einen halben Prozentpunkt nach unten gesetzt habe, sollte sie nun mit einem "behutsamen Tempo" vorgehen, sagte Fed-Direktor Christopher Waller in einer Rede an der kalifornischen Elite-Universität Stanford.

von APA