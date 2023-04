Fed-Banker Williams - Stress im Bankensektor abgekühlt

Der Stress im Bankensektor hat sich aus der Sicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, offenbar abgekühlt. "Die Bedingungen im Bankensektor haben sich stabilisiert, und das Bankensystem ist gesund und widerstandsfähig", sagte Williams am Mittwoch (Ortszeit) in einer Rede vor einer Versammlung der Money Marketeers der New York University.

Die Probleme begannen im letzten Monat und haben zu umfangreichen Notkrediten der Fed an Banken geführt. Diese Kredite beliefen sich vor einer Woche auf 323 Milliarden Dollar (etwa 295 Mrd. Euro). Sie stellten laut Williams kein Problem dar, die Fed sei froh, dass die Banken bei Bedarf Liquidität nachfragten.

Williams fügte hinzu, dass diese Situation wahrscheinlich dazu führen werde, dass Kredite teurer und schwieriger zu bekommen seien, was wiederum das Wachstum dämpfen werde. "Es ist noch zu früh, um das Ausmaß und die Dauer dieser Auswirkungen abzuschätzen. Ich werde die Entwicklung der Kreditbedingungen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft genau beobachten."

Williams äußerte sich nicht zu seiner persönlichen Einschätzung der nächsten geldpolitischen Schritte. Er wies jedoch darauf hin, dass die kürzlich veröffentlichten Prognosen der Zentralbank auf eine weitere Straffung der Geldpolitik zur Senkung der Inflation hindeuten. "Die Inflation ist immer noch zu hoch, und wir werden unsere geldpolitischen Instrumente einsetzen, um die Preisstabilität wiederherzustellen."