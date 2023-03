Faserhersteller Lenzing 2022 mit tiefrotem Ergebnis

Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert, gleichzeitig brach aber das EBITDA um ein Drittel auf 241,9 Mio. Euro ein. Das Ergebnis unterm Strich ist mit minus 37,2 Mio. Euro tiefrot. 2021 verdiente der Konzern noch 127,7 Mio. Euro. Ein Sparprogramm in Höhe von 70 Mio. Euro ist in Umsetzung. In Heiligenkreuz im Lafnitztal im Burgenland herrscht etwa Kurzarbeit.

"Die Ergebnisentwicklung spiegelt neben dem Nachfragerückgang insbesondere die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten wider", teilte der Konzern Donnerstagfrüh mit. Es würden weitere Maßnahmen zur Stärkung des Free Cashflow gesetzt. Dieser liege fürs Geschäftsjahr 2022 vor allem aufgrund der Investitionen in Brasilien und Thailand bei minus 740,7 Mio Euro. Ein positiver Beitrag zum Free Cashflow sei durch den bereits bekannt gegebenen, vorübergehenden Verzicht auf Dividendenzahlungen zu erwarten. Verwiesen wird auf eine solide Liquiditätsreserve von 686 Mio. Euro.

"Lenzing sah sich aufgrund der multiplen Krisen des vergangenen Jahres sehr starkem Gegenwind ausgesetzt", wurde Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe, in der Aussendung zitiert.

Zum Ausblick hieß es, dass der Krieg in der Ukraine und die restriktivere Geldpolitik vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation das weltweite wirtschaftliche Geschehen weiterhin negativ beeinflussen würden. Die Lockerungen der chinesischen Null-Covid-Politik könnten ein Katalysator für eine schneller als erwartete Erholung sein.