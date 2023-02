Familie Rothschild will Investmentbank von der Börse nehmen

Die Bankiersfamilie Rothschild will ihre Investmentbank Rothschild & Co von der Pariser Börse nehmen. Dank des in den vergangenen drei Jahrzehnten auf Vermögensverwaltung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzierung erweiterten Geschäftsmodells brauche die Familie den Zugang zu den Kapitalmärkten nicht mehr im gleichen Maße, begründete die Familienholding Concordia das Übernahmeangebot für die restlichen Anteile an Rothschild & Co am Montag.

Das Institut ist vor allem für unabhängige Beratung bei Fusionen und Übernahmen bekannt. Die einzelnen Sparten würden besser nach ihrer langfristigen Entwicklung bewertet als nach kurzfristigen Geschäftszahlen, erklärte Concordia. "Damit ist eine private Eigentümerstruktur geeigneter als eine Börsennotierung."

An der Pariser Börse wird Rothschild & Co nach dem am Montag angekündigten Übernahmeangebot von Concordia mit rund 3,6 Mrd. Euro bewertet. Der französische, englische und der schweizerische (Edmond de Rothschild) Familienzweig sind zusammen mit 55 Prozent an der Bank beteiligt, sie halten 69 Prozent der ausübbaren Stimmrechte. Davon liegen 38 Prozent der Anteile bei Concordia, die den übrigen Aktionären 48 Euro je Aktie bietet, 19 Prozent mehr als den Schlusskurs vom Freitag. Zudem lockt die Familienholding mit einer Sonderdividende von acht Euro je Aktie, wenn das Offert erfolgreich ist. Über den Plan soll die Hauptversammlung am 25. Mai abstimmen.

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hatte die Investmentbank die Erlöse auf 2,2 Mrd. Euro geschraubt und war in allen vier Geschäftsbereichen gewachsen.