Fahndung nach 56-Jährigem nach tödlichen Schüssen in OÖ

Bei Sichtung solle man bitte unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen. Ein Foto des Verdächtigen wurde auf der Facebook-Seite der oberösterreichischen Polizei veröffentlicht.

Bei einem der Toten handelt es sich laut dem Land Oberösterreich um einen amtierenden Bürgermeister aus dem Bezirk Rohrbach. Hintergrund der Tat könnten Streitigkeiten aus dem Jagdbereich sein, weshalb auch die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach abgeriegelt worden sein soll. Der Parteienverkehr wurde laut Land eingestellt.

In der Früh war die Leiche des Ortschefs entdeckt worden. Zunächst wurde seitens der Polizei nur ein Zwischenfall mit einer Waffe bestätigt, dann, dass ein Mann erschossen worden ist. Der Täter war auf der Flucht. Im Lauf des Vormittags bestätigte die Polizei dann, dass es ein zweites Opfer gebe, mehr bisher nicht. Zur Identität des zweiten Toten gab es bisher keine Auskünfte.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich tief betroffen. "Diese unfassbaren Taten schocken unser Land. In diesen schweren Stunden sind all unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl bei den Familien und allen Angehörigen", so Stelzer in einer Aussendung.