FACC verbuchte im "herausfordernden Umfeld" starkes Umsatzplus

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat von der Erholung in der Luftfahrt profitiert und im ersten Quartal 2023 den Umsatz um 27,6 Prozent auf 162,7 Mio. Euro gesteigert. Zugleich belasteten Inflation und anhaltende Probleme in den Lieferketten das Betriebsergebnis, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens ohne Angabe von Zahlen. Im Gesamtjahr sollen der Umsatz "im hohen einstelligen Prozentbereich" wachsen und das Ergebnis "sich schrittweise verbessern".

Für das Gesamtjahr rechnet FACC mit einer Entspannung in den Lieferketten. "Inflationsbedingte Kostensteigerungen werden, wie in der Branche üblich, erst bis zu einem Jahr zeitverzögert an den Markt weitergegeben", so die Aussendung. Steigender Bedarf nach neuen Flugzeugen werde zu weiteren Ratensteigerungen bei allen wesentlichen Flugzeugmodellen führen. FACC rechnet unverändert damit, dass sich die Luftfahrt bis zum Jahresende 2024 vollständig von der Coronakrise erholt.

FACC will heuer rund 34,8 Mio. Euro investieren, unter anderem in die Vergrößerung des Werks in Kroatien. Innerhalb der nächsten 14 Monate werde die Belegschaft um 400 bis 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöht.