Fabasoft mit mehr Umsatz im Halbjahr

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres etwas mehr verdient als in der Vorjahresperiode. Der Umsatz stieg um 7,7 Prozent auf 42,5 Mio. Euro, was laut Unternehmensangaben vom Freitag insbesondere auf die Wirksamkeit von Investitionen in Wachstumsmaßnahmen zurückzuführen ist. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 4,7 Mio. Euro, das entspricht in etwa dem Niveau des Vergleichszeitraums.

von APA