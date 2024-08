Fabasoft-Gewinn im ersten Quartal um ein Drittel gesunken

Auch das operative Ergebnis (EBIT) sank, von 2,6 Mio. auf 1,7 Mio. Euro. Der Umsatz wurde dagegen um 3,8 Prozent auf 20,4 Mio. Euro gesteigert. Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen weiter verstärkt in die Bereiche Produktinnovation und KI sowie in die Stärkung von Vertrieb und Marketing investieren, heißt es im Ausblick.