EZB - Volkswirte schrauben Wachstumserwartungen etwas zurück

Experten der EZB-Geldpolitik haben ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Euroraum im kommenden Jahr etwas zurückgeschraubt. Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) rechnen sie für 2025 nur noch mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im Juli hatten sie noch ein Plus von 1,3 Prozent veranschlagt.

von APA