EZB-Vize de Guindos: Kerninflation lässt langsam nach

Der Preisschub im Euroraum beginnt sich nach Einschätzung von EZB-Vizechef Luis de Guindos allmählich abzuschwächen. Zwar bleibe der zugrunde liegende Preisdruck weiterhin stark, doch die meisten Indikatoren hätten begonnen, ein Nachlassen anzuzeigen, sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Veranstaltung in London.

"Obwohl die Bandbreite der Messgrößen für die zugrunde liegende Inflation, die sogenannte Kerninflation, im historischen Vergleich immer noch groß ist, hat sie zuletzt begonnen, sich zu verengen."

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet genau auf die Inflationstrends, da diese ein wichtiger Faktor für die Festlegung der Geldpolitik sind. Zuletzt hatte sich die Gesamtinflation in der 20-Länder-Gemeinschaft von 6,1 Prozent im Mai auf 5,5 Prozent im Juni abgeschwächt. Die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel nicht mitberechnet werden, war allerdings von 5,3 Prozent im Mai auf 5,4 Prozent leicht gestiegen.

De Guindos stellte in seinem Vortrag auch klar, dass die EZB mit ihrem Straffungskurs noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hat. "Unser Job ist noch nicht erledigt." Die Währungshüter beobachteten die Inflationsentwicklung im Dienstleistungssektor sowie die Entwicklung der Arbeitskosten genau. Diese seien mittlerweile wichtige Treiber der Gesamtinflation, sagte de Guindos. Die EZB hat die Zinsen seit Sommer 2022 bereits achtmal in Folge erhöht. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, liegt mittlerweile bei 4,0 Prozent. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz beträgt mittlerweile 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren.