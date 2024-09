EZB-Vize de Guindos will sich nicht auf Zinspfad festlegen

© APA/APA/dpa/Boris Roessler home Aktuell Nachrichtenfeed

Inmitten von Spekulationen über eine Zinspause im Oktober lässt sich EZB-Vizechef Luis de Guindos nicht in die Karten schauen. Mit Blick auf die kommenden Zinsentscheidungen wolle sich die Europäische Zentralbank alle Optionen offenhalten, sagte der Spanier am Montag auf einer Finanzkonferenz in Madrid.

von APA