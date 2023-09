EZB-Villeroy: Alle Optionen offen für kommende Zinssitzungen

Der Europäische Zentralbank (EZB) stehen aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau für ihre Zinsentscheidungen im September und auf den danach anstehenden Sitzungen noch alle Türen offen. "Unsere Optionen sind für diese Sitzung und für die folgenden Sitzungen offen", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die allgemeine Inflationsrate habe im Euroraum ihren Höchststand erreicht. Und auch die Kernrate, in der unter anderem die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert bleiben, scheine inzwischen zu sinken. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 14. September.

"Wir sind nahe, sehr nahe am Gipfelpunkt unserer Zinsen, aber wir sind noch weit von dem Punkt entfernt, an dem wir Zinssenkungen in Betracht ziehen könnten", sagte Villeroy. Zuletzt hatte die Debatte unter den Währungshütern zugenommen, ob womöglich angesichts der Anzeichen für eine sich eintrübende Konjunktur eine Zinspause angemessen sei.

Die Euro-Wächter haben seit Sommer vergangenen Jahres im Kampf gegen die Inflation bereits neunmal in Folge die Zinsen angehoben, zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, liegt nun bei 4,25 Prozent. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, beträgt inzwischen bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2000.