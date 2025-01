EZB strebt laut ihrem Chefvolkswirt Mittelweg an

© APA/APA/AFP/ERIC PIERMONT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane mit ihren Zinssenkungen ein Mittelfeld ansteuern, um die Inflation in Schach zu halten und nicht noch die aktuelle Konjunkturschwäche zu verstärken. Sie müsse sicherstellen, dass sich die Zinssätze am Mittelfeld orientieren, sagte Lane in einem am Montag veröffentlichten Interview der österreichischen Zeitung "Der Standard".

von APA