© APA/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaftspläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump können EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau zufolge die Teuerung in den USA befeuern. "Das Programm birgt die Gefahr, dass die Inflation in die Vereinigten Staaten zurückkehrt", sagte der Chef der französischen Notenbank am Mittwoch dem Radiosender France Inter.